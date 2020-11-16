Межбанк: на рынок повлияют 3 основных фактора

Вторник будет достаточно интересным днем на валютном рынке.

Во-первых – неожиданная низкая активность участников торгов (как это было вчера) не может продолжаться долго. Начинается период выплат основных сумм возмещений НДС экспортерам, что всегда увеличивает спрос на валюту на фоне снижения её предложения и это работает против гривны. Кроме этого, скоро выходной в США: четверг – День благодарения, и украинские компании постараются до этого дня максимально закрыть свои расчеты в долларе, чтобы потом не работать по нему 26 ноября на ТОМе. Да и окончание месяца не за горами, что также должно активизировать рынок.

Во-вторых – сегодня аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Учитывая, что последний аукцион не блистал объемами, а государству только за 25 ноября надо погасить 11,8 млрд гривен предыдущих выпусков – все ждут активных действий чиновников сегодня по размещению облигаций. Минфин предлагает облигации в гривне на 140,189,336,812 и 1274 дня и в евро на 344 дня. Рынок ждет роста доходности по ним и активной работы по их покупке со стороны как госбанков, так частично и других инвесторов. Расчеты по аукциону пройдут завтра, но уже с сегодняшнего дня в случае успешного его проведения это отразится на ресурсном и валютном рынках. Мы ожидаем при пессимистическом развитии событий объемы аукциона в пределах 4-6 млрд гривен в эквиваленте, а при удачном для Минфина раскладе и росте спроса на облигации – размещения на сумму до 12-13 млрд гривен.

В-третьих – на настроения участников торгов негативно будет влиять психологический фактор роста котировок последних дней и общая негативная статистика по коронавирусу как в стране, так и в мире. Это увеличивает спрос на валюту со стороны тех клиентов, кто предпочитает оперативно закрывать свои валютные обязательства, чтобы не подвергать свой бизнес валютным рискам. А также дает возможность спекулянтам периодически играть на страхах покупателей и пытаться максимально играть “на повышение”. Цель у них все та же – 28,40-28,50 в ближайшее время. С учетом роста спроса на валюту со стороны нерезидентов, период выплат возмещений НДС и скорое завершение отчетного периода – цель достаточно достижимая уже в ближайшие дни.

По расчетам объем операций на торгах во вторник составит до $ 170-200 млн при заключении до 510-580 сделок.

Курсы межбанка по нашему прогнозу во вторник будут в пределах: доллар – коридор 28,28 – 28,50 гривен, евро – коридор 33,40 – 33,85 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,35 / 28,37

евро – 33,65 / 33,68

Курсы валют на Межбанке

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