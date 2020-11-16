Платежный процессинг: что важно для бизнеса

Сегодня даже для небольшого бизнеса важно присутствие в онлайн. Чтобы иметь возможность развиваться дальше, компании нужен сайт, позволяющий делать онлайн-оплаты. Об особенностях работы платежного процессинга для бизнеса рассказал Lead Project Manager финтех-компании LeoGaming Денис Рыков во время практической бизнес-конференции FinRetail 2020.

Процессинг – это, по сути, автоматизация электронных переводов между продавцом и покупателем. А процессинговый центр — это компания, обеспечивающая процессинг, то есть совершающая эти переводы.

Организация процессингового центра достаточно сложна, поскольку важно, чтобы каждый его компонент равноценно соответствовал друг другу.

«Не может быть отказоустойчивой надежной системы без финансового мониторинга. Не может быть надежной безопасной системы без технической поддержки», – акцентирует внимание Денис Рыков.

Эксперт из LeoGaming рассказал об обязательных составляющих надежного процессингового центра. Он выделил пять равнозначных компонентов:

техническая поддержка (B2B/B2C сопровождение);

финансовый мониторинг (работа в рамках нормативов НБУ );

отказоустойчивость (стабильность информационных систем);

аналитика (статистический анализ транзакционных потоков);

безопасность (сертификация, аудит, фрод-мониторинг).

Докладчик отметил роль человеческого фактора, который особенно важен в определении мошеннических операций.

«Если трафик неподозрительный, мы пропускаем его и оказываем услугу. Если мы видим, что к транзакции есть вопросы, мы разбираем ее отдельно. Также обращаемся за помощью к мерчанту, который, со своей стороны, проводит исследование. После того, как мы получаем обратную связь, мы принимаем решение, что делать с такой транзакцией», – поделился особенностями подхода LeoGaming Денис Рыков.

Рыков также подчеркнул, что нужно находить оптимальный баланс между безопасностью и конверсией («проходимостью») платежей. По словам эксперта, часто приходится жертвовать конверсией в пользу безопасности или, наоборот, безопасностью в пользу конверсии.

«Для кого-то это 80/20, для другого — 70/30. Идеальной формулы в данном вопросе не существует. Каждый тип бизнеса требует своего решения», — сказал эксперт.

Показатели конверсии сильно зависят от используемого метода оплаты. По словам Дениса Рыкова, онлайн оплата с помощью мобильных девайсов, например, Apple Pay, дает более высокий уровень проходимости, нежели старые методы оплаты, как Host-to-Host.

Lead Project Manager финтех-компании LeoGaming также сообщил, что за период 2019-2020 годов отмечается позитивная динамика по росту количества транзакций в платежной системе LEO.