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Минюст вводит систему рейтингования тюрем

Минюст вводит систему рейтингования тюрем

Министерство юстиции вводит систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Денис Малюська.

“Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту SURG в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО”, — отметил он.

По словам чиновника, система учитывает более 350 показателей и поможет Минюсту регулярно отслеживать прогресс тюрем в сферах финансов, кадрового обеспечения, режима безопасности, социально-воспитательной работы, материальных условий, прав человека и здравоохранения.

“Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда “что-то случается” в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию “эпизодических” управленческих решений вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях”, — написал министр.

Ключевыми проблемами современного подхода Малюська видит то, что управление пенитенциарной системой не базируется на четких и измеряемых условиях, сбор статистики не унифицирован и редко используется для принятия решений, отсутствует инструмент для отслеживания прогресса тюрем как в отдельных сферах, так и в целом, а руководство системы и тюремный персонал могут иметь разное видение приоритетов деятельности и будущей реформы. Это, по словам чиновника, и сможет помочь устранить новая система.

По материалам Дело
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