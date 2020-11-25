Сколько денег люди потратили на мобильные приложения

В третьем квартале 2020 года потребители потратили 28 миллиардов долларов на мобильные приложения. По данным исследователей, это рекордная сумма.

Об этом свидетельствует отчет App Annie.

На iOS расходы выросли на 20% (до 18 миллиардов долларов), а на Google Play – на 35% (более 10 миллиардов долларов).

Читайте также: Microsoft полноценно запустила конкурента Zoom

За это время люди во всем мире приобрели и скачали 33 миллиарда новых приложений. Загрузки в Google Play выросли на 10%, а на iOS – на 20% по сравнению с 2019 годом.

Они также потратили более 180 миллиардов коллективных часов на использование приложений в течение июля, августа и сентября 2020 года. Это на 25% больше, чем в 2019 году.

Самыми популярными приложениями стали: TikTok, Facebook, WhatsApp Messenger, Zoom, Google Meet, Instagram.

Напомним, в 2019 году среднее время одного человека, проведенное в мобильных приложениях, составило 3 часа 40 минут.