Сколько денег люди потратили на мобильные приложения

В третьем квартале 2020 года потребители потратили 28 миллиардов долларов на мобильные приложения. По данным исследователей, это рекордная сумма.
Об этом свидетельствует отчет App Annie.
На iOS расходы выросли на 20% (до 18 миллиардов долларов), а на Google Play – на 35% (более 10 миллиардов долларов).
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За это время люди во всем мире приобрели и скачали 33 миллиарда новых приложений. Загрузки в Google Play выросли на 10%, а на iOS – на 20% по сравнению с 2019 годом.
Они также потратили более 180 миллиардов коллективных часов на использование приложений в течение июля, августа и сентября 2020 года. Это на 25% больше, чем в 2019 году.
Самыми популярными приложениями стали: TikTok, Facebook, WhatsApp Messenger, Zoom, Google Meet, Instagram.
Напомним, в 2019 году среднее время одного человека, проведенное в мобильных приложениях, составило 3 часа 40 минут.
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