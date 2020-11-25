0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Сколько денег люди потратили на мобильные приложения

Сколько денег люди потратили на мобильные приложения

В третьем квартале 2020 года потребители потратили 28 миллиардов долларов на мобильные приложения. По данным исследователей, это рекордная сумма.

Об этом свидетельствует отчет App Annie.

На iOS расходы выросли на 20% (до 18 миллиардов долларов), а на Google Play – на 35% (более 10 миллиардов долларов).

Читайте также: Microsoft полноценно запустила конкурента Zoom

За это время люди во всем мире приобрели и скачали 33 миллиарда новых приложений. Загрузки в Google Play выросли на 10%, а на iOS – на 20% по сравнению с 2019 годом.

Они также потратили более 180 миллиардов коллективных часов на использование приложений в течение июля, августа и сентября 2020 года. Это на 25% больше, чем в 2019 году.

Самыми популярными приложениями стали: TikTok, Facebook, WhatsApp Messenger, Zoom, Google Meet, Instagram.

Напомним, в 2019 году среднее время одного человека, проведенное в мобильных приложениях, составило 3 часа 40 минут.

По материалам The Village Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.