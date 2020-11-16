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Panasonic тоже разработал прозрачный телевизор

Panasonic тоже разработал прозрачный телевизор

Компания Panasonic представила новую линейку OLED-телевизоров Panasonic TP-55ZT110 и TP-55ZT100. Интересная характеристика новинок Panasonic – прозрачный, умеющий переходить в обычный “черный” режим.

В обеих моделях используются экраны производства LG Display, сообщает ITHome.

Компания LG Display создала дисплеи, работающие в диапазоне температур от 0 до 40 градусов. На задней панели TP-55ZT110 является модуль затмение. Его произвели инженеры Panasonic для того, чтобы дисплей мог работать в привычном черном режиме (Black Mode).

Этот модуль снижает прозрачность телевизора и улучшает качество изображения. То есть TP-55ZT110 можно использовать как обычный дисплей.

Старт продаж. Обе модели появятся в Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе уже в декабре. Цены на новинки пока не объявили.

По материалам Телеканал новин 24
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