Падение промпроизводства в Украине снова ускорилось

Объемы промышленного производства в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,0%. Это больше, чем в сентябре, когда было зафиксировано падение на 4,4%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, за январь-октябрь 2020 по сравнению с январем-октябрем прошлого года промпроизводство сократилось на 6,8%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,4%, в перерабатывающей промышленности – падение на 8,3%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – падение на 4,5%.
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