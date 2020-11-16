0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 160 0

Преимущества перехода на программные РРО (е-чеки) для ритейла

Преимущества перехода на программные РРО (е-чеки) для ритейла

С 1 августа 2020 года введено применение программных регистраторов расчетных операций, в соответствии с требованиями Закона Украины от 20 сентября 2019 года.

Основные преимущества и риски перехода ритейла на программные РРО (е-чеки) рассказал Владимир Онучак, руководитель сервиса “Вчасно.Касса” на конференции FinRetail2020, которая состоялась 20 ноября.

“Иногда фискальные регистраторы могут стать «золотыми». Когда открывается новый магазин, сразу нужны большие финансовые инвестиции в открытие самого магазина. Но, кроме того, еще в закупку кассового оборудования. Обычно ритейл не использует дешевые кассовые аппараты, а закупает фискальные рестораторы, которые позволяют интегрироваться с учетной системой или рабочим местом кассира. Такой аппарат стоит от 15 тыс. грн до 30 тыс. гривен”, – отмечает эксперт.

По его словам, при переходе на программные РРО (чтобы работать с кассовым аппаратом) обязательно нужно заключать договор с центром сервисного обслуживания, и каждый месяц примерно 250-400 грн стоит обслуживание такой одной кассы. Сейчас на этом можно экономить.

На сохранении чеков также можно сэкономить: электронные чеки не занимают места, поскольку они могут храниться в кассе на ваших информационных мощностях. Это может быть один сервер, или вообще не надо покупать для того, чтобы вы хранили три года электронные чеки”.

Главные преимущества перехода на программные РРО:

  • больше не нужно печатать и хранить отчеты;
  • исчезает потребность контроля закрытия смены на местах, смену можно закрыть дистанционно;
  • значительно ускоряется поиск чеков при возвратах;
  • подключение новой кассы за час вместо недели.

Относительно рисков при переходе на программные РРО:

  • простой касс, если система неисправна;
  • риск потери базы чеков;
  • риск продажи данных по чекам.

“Если чеки хранятся в единой базе данных, к ним имеет доступ много сотрудников, иногда они могут эту информацию продать вашему конкуренту”, – отметил он.

Онучак также рассказал о кейсах внедрения в двух компаниях.

Кейсы внедрения:

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающих применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • Применение РРО является обязательным, если плательщик единого налога второй-четвертой групп в календарном году превысил объем дохода 1 млн гривен.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.