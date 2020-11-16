Преимущества перехода на программные РРО (е-чеки) для ритейла

С 1 августа 2020 года введено применение программных регистраторов расчетных операций, в соответствии с требованиями Закона Украины от 20 сентября 2019 года.

Основные преимущества и риски перехода ритейла на программные РРО (е-чеки) рассказал Владимир Онучак, руководитель сервиса “Вчасно.Касса” на конференции FinRetail2020, которая состоялась 20 ноября.

“Иногда фискальные регистраторы могут стать «золотыми». Когда открывается новый магазин, сразу нужны большие финансовые инвестиции в открытие самого магазина. Но, кроме того, еще в закупку кассового оборудования. Обычно ритейл не использует дешевые кассовые аппараты, а закупает фискальные рестораторы, которые позволяют интегрироваться с учетной системой или рабочим местом кассира. Такой аппарат стоит от 15 тыс. грн до 30 тыс. гривен”, – отмечает эксперт.

По его словам, при переходе на программные РРО (чтобы работать с кассовым аппаратом) обязательно нужно заключать договор с центром сервисного обслуживания, и каждый месяц примерно 250-400 грн стоит обслуживание такой одной кассы. Сейчас на этом можно экономить.

На сохранении чеков также можно сэкономить: электронные чеки не занимают места, поскольку они могут храниться в кассе на ваших информационных мощностях. Это может быть один сервер, или вообще не надо покупать для того, чтобы вы хранили три года электронные чеки”.

Главные преимущества перехода на программные РРО:

больше не нужно печатать и хранить отчеты;

исчезает потребность контроля закрытия смены на местах, смену можно закрыть дистанционно;

значительно ускоряется поиск чеков при возвратах;

подключение новой кассы за час вместо недели.

Относительно рисков при переходе на программные РРО:

простой касс, если система неисправна;

риск потери базы чеков;

риск продажи данных по чекам.

“Если чеки хранятся в единой базе данных, к ним имеет доступ много сотрудников, иногда они могут эту информацию продать вашему конкуренту”, – отметил он.

Онучак также рассказал о кейсах внедрения в двух компаниях.

Кейсы внедрения:

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающих применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).