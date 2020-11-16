Преимущества перехода на программные РРО (е-чеки) для ритейла

С 1 августа 2020 года введено применение программных регистраторов расчетных операций, в соответствии с требованиями Закона Украины от 20 сентября 2019 года.
Основные преимущества и риски перехода ритейла на программные РРО (е-чеки) рассказал Владимир Онучак, руководитель сервиса “Вчасно.Касса” на конференции FinRetail2020, которая состоялась 20 ноября.
“Иногда фискальные регистраторы могут стать «золотыми». Когда открывается новый магазин, сразу нужны большие финансовые инвестиции в открытие самого магазина. Но, кроме того, еще в закупку кассового оборудования. Обычно ритейл не использует дешевые кассовые аппараты, а закупает фискальные рестораторы, которые позволяют интегрироваться с учетной системой или рабочим местом кассира. Такой аппарат стоит от 15 тыс. грн до 30 тыс. гривен”, – отмечает эксперт.
По его словам, при переходе на программные РРО (чтобы работать с кассовым аппаратом) обязательно нужно заключать договор с центром сервисного обслуживания, и каждый месяц примерно 250-400 грн стоит обслуживание такой одной кассы. Сейчас на этом можно экономить.
На сохранении чеков также можно сэкономить: электронные чеки не занимают места, поскольку они могут храниться в кассе на ваших информационных мощностях. Это может быть один сервер, или вообще не надо покупать для того, чтобы вы хранили три года электронные чеки”.
Главные преимущества перехода на программные РРО:
Относительно рисков при переходе на программные РРО:
“Если чеки хранятся в единой базе данных, к ним имеет доступ много сотрудников, иногда они могут эту информацию продать вашему конкуренту”, – отметил он.
Онучак также рассказал о кейсах внедрения в двух компаниях.
Кейсы внедрения:
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