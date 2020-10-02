Лидеры G20 одобрили заморозку долгов бедных стран

Лидеры G20 одобрили продление заморозки долговых выплат самыми бедными странами до середины 2021 года в связи с пандемией COVID-19 и высказались за равный доступ к вакцинам.

Пандемия и перспективы неравномерного и неопределенного экономического восстановления были в центре внимания двухдневного онлайн-саммита под председательством Саудовской Аравии, которая в следующем месяце передаст председательство в G20 Италии.

В совместном заявлении лидеры стран G20 также настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе, которая касается заморозки долгов беднейших стран, и заявили, что следят за особыми проблемами, с которыми сталкиваются африканские и малые островные государства.

Читайте также: На фоне пандемии до конца года мировой долг превысит $270 триллионов – прогноз

Страны G20 также будут работать над тем, чтобы “защищать жизнь, оказывать поддержку, уделяя особое внимание наиболее уязвимым, и возвращать наши экономики на путь восстановления роста, защиты и создания рабочих мест для всех”.

Инициатива G20 по облегчению долгового бремени, запущена вскоре после начала пандемии весной, помогла 46 из 73 стран, отвечающих критериям, отложить выплаты по обслуживанию долга в 2020 году на сумму 5,7 млрд долларов США, высвободив средства для борьбы с пандемией и укрепления своей экономики.

Лидеры 20 крупнейших экономик мира также пообещали не жалеть усилий для обеспечения доступной и справедливой поставки лекарств, тестов и вакцин против COVID-19 “всем людям”, в ответ на опасения по поводу того, что пандемия может усилить разногласия между богатыми и бедными в мире.