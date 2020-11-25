Эксперты портала ThePoint дали 5 советов о том, как правильно уволиться с работы.

1. Остаться друзьями. Самое важное при увольнении – не испортить отношения с компанией. Вы никогда не знаете, как и с кем в дальнейшем могут пересечься ваши карьерные пути. Поэтому важно остаться в хороших отношениях с руководителем, коллегами и партнерами.

Перед увольнением также важно пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Обязательно напишите прощальное письмо: выразите благодарность коллегам и руководителю и надежду на дальнейшее сотрудничество. Для развития карьеры лучше иметь как можно больше контактов в своей сфере.

2. Передать дела. Увольняться, забирая с собой контакты партнеров, важные документы и все, что поможет вашему преемнику на работе, – недопустимо. Идеально, если до увольнения вы сможете закончить все свои дела или передать их тому, кто вас заменит. Не лишним будет подсказать преемнику нюансы работы, составить для него ключевые инструкции по работе. Так вам удастся избежать лишних конфликтов и показать свой профессионализм, а значит, еще раз закрепить впечатление о себе.

Известите о своем увольнении партнеров и клиентов: напишите письмо с благодарностью за сотрудничество и сообщите, к кому теперь им следует обращаться.

3. Позаботиться о финансовой подушке безопасности. После увольнения нужно быть готовым, что на некоторое время вы останетесь без привычного дохода. Даже если вы сразу переходите на новое место – выплаты заработной платы могут запаздывать или быть ниже в связи с испытательным сроком. В ваших сбережениях должна быть сумма, эквивалентная расходам за три месяца, а еще лучше – за полгода. Таким образом вы сможете продержаться, пока найдете работу и не нужно будет соглашаться на лишь бы что.

Если у вас нет такой подушки, то свое решение об увольнении нужно начинать с пересмотра расходов и откладывания сбережений. Лучше всего это сделать, проанализировав несколько последних месяцев и выделив те расходы, от которых можно отказаться, или те, которые можно заменить на менее дорогостоящие.

4. Обновить резюме. Заранее обновите свое резюме: сделайте акцент на том, что вам удалось сделать и чего достичь.

Подпишитесь на рассылку вакансий и откликайтесь на наиболее интересные за некоторое время до предполагаемой даты увольнения. Если работодатели в течение длительного периода не реагируют на ваше резюме, возможно, нужно будет изменить свой подход к поиску работы.

5. Сделать вывод и сформировать цель. Важно не просто бездумно уволиться, забыть о предыдущей работе и как можно быстрее перейти на новую, а сделать события в своей жизни ценным опытом. Проанализируйте плюсы и минусы на предыдущей работе, Вычлените, чему вам удалось научиться, а чего бы вы хотели избежать в дальнейшей работе. Сформируйте свои пожелания к следующей компании и уверенно шагайте к достижению целей.