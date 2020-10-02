Исландия откроет границы для богатых туристов – Bloomberg

Исландия внесла изменения в программу получения визы, согласно которым въезд будет возможным только для состоятельных иностранцев.
Об этом пишет Bloomberg.
Согласно новым правилам, в стране можно находиться в течение шести месяцев без перерыва, “имея оплачиваемую работу в другом месте и зарабатывая почти шестизначную сумму”.
“Я думаю, что идея состоит в том, чтобы привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там”, – объясняет Аста Гудрун Хельгадоттир, член Исландской пиратской партии.
Отмечается, что хотя технически долгосрочные гости не являются туристами, они берут в аренду квартиры, посещают рестораны и путешествуют по выходным, чтобы исследовать страну.
Bloomberg напоминает, что кроме Исландии используют похожую стратегию для получения доходов от иностранцев во время пандемии такие страны как Бермудские острова, Барбадос, Каймановы острова и Эстония.
Но Исландия отличается требованиями по доходу – ежемесячная заработная плата должна составлять 1 млн исландских крон (7360 долларов) или около 88 тысяч долларов в год.
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