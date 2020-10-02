Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,9%. Всю неделею НБУ не выходил на рынок, но в четверг государственный Укргазбанк (вероятно, по просьбе регулятора – нынешний глава НБУ ранее возглавлял его) выходил с заявкой на продажу валюты.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,12 до 28,36 грн (+0,9%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,12/28,13 до 28,32/28,34 (+0,7%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,09/28,32 до 28,25/28,47 (+0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на курс гривны давит вероятность нового локдауна и отсутствие прогресса с МВФ, которое затрагивает и отношение других кредиторов.

По прогнозам эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренный рост курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,5-28,6 грн, а наличный доллар в банках – 28,4/28,6 грн”, – прогнозирует Иосуб.

Со слов Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, Минфин начинает на этой неделе активно возмещать НДС экспортерам, поэтому предложение валюты на рынке заметно снизится. Давление на валютный курс будет оказывать и неопределенность в переговорах с МВФ.

“Усилия Президента Украины в этом вопросе тоже не увенчались успехом. Судя по всему, этих денег до конца года не будет, поэтому НБУ придется задействовать золотовалютные резервы для сдерживания девальвации гривны. Министр финансов Украины Сергей Марченко дал оптимистичный прогноз по выполнению доходной части бюджета текущего года. При этом расходная часть профинансирована на 64% от плановых показателей. Фактические данные по бюджету будут видны по итогам ноября”, – говорит Гойлов.

Продолжает создавать напряженность и эпидемиологическая ситуация, подчеркивает эксперт. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обозначил новые условия введения локдауна – в этот раз число ежесуточно заболевших должно достичь 30 000 человек (это почти вдвое больше нынешних показателей – ред.). При таком сценарии развития событий доллар США к гривне может превысить отметку в 30,00.

По прогнозу Гойлова, на этой неделе по курсу доллара США против гривны стоит ожидать роста к уровню 28,40. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит укрепляться к отметке 33,70.