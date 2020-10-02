Межбанк: нас ждет напряженный понедельник

Понедельник будет явно сложным днем на нашем валютном рынке. По нашим расчетам объем операций на торгах увеличится до $ 170-220 млн при заключении до 510-640 сделок, а общее напряжение только возрастет.

С одной стороны – сработает психологический фактор роста котировок конца прошлой недели. На фоне бюджетных платежей клиентов курс должен был бы просесть, но в это раз все пошло не по обычному сценарию и валюта стремительно дорожала уже с прошлой среды. Стараниями как крупных покупателей и нерезидентов, так и спекулянтов – котировки доллара взлетели до 28,31/28,325 к вечеру 20 ноября и это был не предел. Подобный расклад будет нервировать покупателей,а с учетом еще и нехватки предложения – сработает сегодня против гривны.

С другой – впереди выходной четверг в США (отмечают День благодарения), и расчеты по доллару на ТОМе заставят клиентов активизировать свои сделки в понедельник-среду, чтобы затем уже не проводить операции четвергом. Это также добавит спроса на межбанке 23-25 ноября.

Кроме этого – практически закончился период бюджетных платежей у клиентов и в ближайшие дни экспортерам начнет поступать возмещение НДС от государства, что тоже снизит в дальнейшем объем предложения валюты на торгах.

Если добавить к этому:

1) сохранение неопределённости по действиям украинских властей в части усиления карантина;

2) постепенный рост евро относительно доллара на международных площадках – идет к цели 1,19 доллара) на фоне опять же негативных новостей в ЕС и в США по коронавирусу;

3) оживление спроса на наличном рынке;

НБУ

4) активный сезон распродаж как внутри страны, так и за рубежом, что увеличивает количество транзакций с карт украинцев по оплате товаров за границей и тоже провоцирует этим в конечном итоге рост спроса на валюту – мы получаем достаточно серьезный микс факторов, которые будут существенно влиять на рынок как по доллару, так и по евро в ближайшее время. Сегодня нерезиденты продолжат выкупать валюту на торгах, а спекулянты раскачивать курс с целью в 28,40-28,50 в ближайшие дни. Это также работает против нацвалюты и в целом не даст скучать никому – ни клиентам, ни банкам, ни

Курсы межбанка по нашему прогнозу 23 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,45 гривен, евро – коридор 33,35 – 33,85 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,31 / 28,32

евро – 33,60 / 33,61

Курсы валют на Межбанке

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