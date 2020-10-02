В Эмиратах нашли новые нефтяные месторождения

Высший нефтяной совет Объединенных Арабских Эмиратов (SPC) заявил об обнаружении бассейна нетрадиционной нефти, объем которого, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год.
Новые месторождения были найдены в эмирате Абу-Даби.
В ходе заседания члены SPC также договорились об увеличении резервов традиционной нефти на 2 миллиарда баррелей.
Отмечается, что также на совещании был утвержден рекордный план нефтяной компании Абу-Даби ADNOC относительно капитальных расходов на сумму 448 млрд дирхам (примерно $122 млрд) в течение следующих пяти лет. Такой план позволит компании «разумно» расти.
ADNOC планирует в течение этого периода влить в экономику ОАЭ 160 млрд дирхам (44 млрд долларов США).
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