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Вакансии с минимальной зарплатой в Украине и Европе

Вакансии с минимальной зарплатой в Украине и Европе

В Украине чаще всего минимальную зарплату, которая установленная на уровне 5 тыс. грн, работодатели предлагают по вакансиям фасовщиков, грузчиков, промоутеров, дворников и подсобников. При этом в Европе на минималку ищут других работников, сообщает Jooble со ссылкой на результаты анализа вакансий в Украине и еще восьми европейских странах.

На минимальную зарплату в этих государствах можно устроиться на такую работу:

  • Словения – строитель, грузчик, оператор на производство пищевых продуктов, упаковщик;
  • Португалия – кассир, администратор, рецепционист, распределитель товара, продавец;
  • Польша – секретарь, работник на мойку, кладовщик, продавец, электрик;
  • Литва – столяр, работник типографии, автомеханик, мебельщик, бетонщик;
  • Чехия – уборщица, обивщик мягкой мебели, разнорабочий и сборщик электрических компонентов на производство;
  • Венгрия – оператор на производство, уборщик, инженер/техник, станочник, маляр;
  • Латвия – электромонтер, сантехник, работник на ферму, бетонщик, обвальщик мяса;

Болгария – домработница, помощник воспитателя в ясельную группу, охранник.

Минимальные зарплаты в этих государствах, по данным статистической службы ЕС (Eurostat):

Словения – €941; Португалия – €741; Польша – €611; Литва – €607; Чехия – €575; Венгрия – €487; Латвия – €430; Болгария – €312; Украина – €150.

Напомним, в октябре зафиксировано максимальное количество предложений для соискателей без опыта работы, если рассматривать данные с начала года. Неопытных работников искали в разных сферах деятельности: от ресторанного бизнеса до IT-индустрии.

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По материалам УБР
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