Вакансии с минимальной зарплатой в Украине и Европе

В Украине чаще всего минимальную зарплату, которая установленная на уровне 5 тыс. грн, работодатели предлагают по вакансиям фасовщиков, грузчиков, промоутеров, дворников и подсобников. При этом в Европе на минималку ищут других работников, сообщает Jooble со ссылкой на результаты анализа вакансий в Украине и еще восьми европейских странах.
На минимальную зарплату в этих государствах можно устроиться на такую работу:
Болгария – домработница, помощник воспитателя в ясельную группу, охранник.
Минимальные зарплаты в этих государствах, по данным статистической службы ЕС (Eurostat):
Словения – €941; Португалия – €741; Польша – €611; Литва – €607; Чехия – €575; Венгрия – €487; Латвия – €430; Болгария – €312; Украина – €150.
Напомним, в октябре зафиксировано максимальное количество предложений для соискателей без опыта работы, если рассматривать данные с начала года. Неопытных работников искали в разных сферах деятельности: от ресторанного бизнеса до IT-индустрии.
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