0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 152 0

Правительство уволило главу Министерства энергетики

Правительство уволило главу Министерства энергетики

На внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“20 ноября на внеочередном заседании правительства принято решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины № 604 о временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславец О. А.”, – говорится в сообщении.

Новым временно исполняющим обязанности министра энергетики будет заместитель Буславец Юрий Бойко.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.