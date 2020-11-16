Правительство уволило главу Министерства энергетики

На внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“20 ноября на внеочередном заседании правительства принято решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины № 604 о временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславец О. А.”, – говорится в сообщении.

Новым временно исполняющим обязанности министра энергетики будет заместитель Буславец Юрий Бойко.