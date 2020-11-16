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В Черкассах украли 2,4 млн, выделенных на борьбу с коронавирусом

В Черкассах украли 2,4 млн, выделенных на борьбу с коронавирусом

В Черкассах руководительницу одной из больниц подозревают в организации хищения 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает пресс-служба СБУ.

“Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен”, – говорится в сообщении.

По данным оперативников, стоимость приобретенного ассортимента медпродукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза.

Кроме того, заключение сделок происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.

“По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 миллиона гривен”, – отмечается в сообщении.

Руководительнице медучреждения сообщено о подозрении.

По материалам Корреспондент.net
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