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Производитель видеокарт Nvidia получил рекордную выручку

Производитель видеокарт Nvidia получил рекордную выручку

Производитель графических процессоров Nvidia Corp. получил рекордную выручку в третьем финансовом квартале, а также увеличил чистую прибыль.

Nvidia стала одной из технологических компаний, оказавшихся в выигрыше из-за того, что в условиях пандемии люди стали больше времени проводить дома. Спрос на компьютеры и игровые приставки растет, в связи с чем, повышается спрос и на выпускаемые Nvidia процессоры.

Выручка компании по итогам квартала, завершившегося 25 октября, взлетела на 57% по сравнению с тем же кварталом предыдущего фингода, до $4,73 млрд. Показатель впервые превысил отметку в $4 млрд.

Выручка в игровом сегменте подскочила на 37%, до $2,27 млрд, в сегменте дата-центров – взлетела на 162%, до $1,9 млрд. Оба показателя были рекордными.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Nvidia в третьем финквартале на уровне $4,42 млрд, выручку в игровом сегменте – $2,06 млрд, в сегменте дата-центров – $1,84 млрд.

Чистая прибыль Nvidia за отчетный период выросла до $1,34 млрд, или $2,12 на акцию, по сравнению с $899 млн, или $1,45 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,91 на акцию по сравнению с $1,78 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $2,58 на акцию.

По прогнозу Nvidia, в четвертом финансовом квартале ее выручка может достигнуть $4,7-4,9 млрд. Аналитики в среднем ожидают, что этот показатель составит $4,4 млрд.

Компания выплатит дивиденды в размере $0,16 на акцию по итогам третьего финквартала.

Акции Nvidia с начала 2020 года подорожали на 128%.

По материалам internetua.com
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