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Флагманы Xiaomi и Redmi получили крупное обновление камеры

Флагманы Xiaomi и Redmi получили крупное обновление камеры

Президент мобильного подразделения Xiaomi Цзэн Сюэчжун объявил в социальной сети Weibo о выпуске обновления MIUI 12.2.1.0 для смартфонов флагманских серий Xiaomi Mi10 и Redmi K30 Pro. Главным оказалось масштабное изменение приложения камеры, в котором появилось множество новых функций.

С обновлением вышеуказанные смартфоны получили поддержку нескольких новых режимов съёмки, связанных с длинной выдержкой. В частности, пользователи смогут делать фото движущейся толпы или автомобилей, которые будут размыты на итоговом снимке, следов от фар, движения облаков и воды. Можно также снимать звёздное небо в особом режиме с выдержкой до 30 секунд или рисовать на фото светом.

Сообщается, что прошивка будет распространяться «волнами», так что владельцам поддерживаемых устройств придётся запастись терпением, прежде чем обновление станет доступным.

По материалам 4PDA
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