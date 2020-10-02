Флагманы Xiaomi и Redmi получили крупное обновление камеры

Президент мобильного подразделения Xiaomi Цзэн Сюэчжун объявил в социальной сети Weibo о выпуске обновления MIUI 12.2.1.0 для смартфонов флагманских серий Xiaomi Mi10 и Redmi K30 Pro. Главным оказалось масштабное изменение приложения камеры, в котором появилось множество новых функций.
С обновлением вышеуказанные смартфоны получили поддержку нескольких новых режимов съёмки, связанных с длинной выдержкой. В частности, пользователи смогут делать фото движущейся толпы или автомобилей, которые будут размыты на итоговом снимке, следов от фар, движения облаков и воды. Можно также снимать звёздное небо в особом режиме с выдержкой до 30 секунд или рисовать на фото светом.
Сообщается, что прошивка будет распространяться «волнами», так что владельцам поддерживаемых устройств придётся запастись терпением, прежде чем обновление станет доступным.
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