Флагманы Xiaomi и Redmi получили крупное обновление камеры

Президент мобильного подразделения Xiaomi Цзэн Сюэчжун объявил в социальной сети Weibo о выпуске обновления MIUI 12.2.1.0 для смартфонов флагманских серий Xiaomi Mi10 и Redmi K30 Pro. Главным оказалось масштабное изменение приложения камеры, в котором появилось множество новых функций.

С обновлением вышеуказанные смартфоны получили поддержку нескольких новых режимов съёмки, связанных с длинной выдержкой. В частности, пользователи смогут делать фото движущейся толпы или автомобилей, которые будут размыты на итоговом снимке, следов от фар, движения облаков и воды. Можно также снимать звёздное небо в особом режиме с выдержкой до 30 секунд или рисовать на фото светом.

Сообщается, что прошивка будет распространяться «волнами», так что владельцам поддерживаемых устройств придётся запастись терпением, прежде чем обновление станет доступным.