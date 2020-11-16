Госбанки в 2020 году увеличили портфель ОВГЗ на 24%

Государственные банки в январе-сентябре 2020 года увеличили портфели облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 24,1% – до 354,17 млрд грн.
Об этом сообщили в Минфине.
По данным ведомства, на 1 января объем ОВГЗ в их собственности составил 285,4 млрд грн, а на 1 октября – 354,2 млрд грн. За этот период он увеличился на 68,8 млрд грн.
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В том числе в третьем квартале этого года объем ОВГЗ в собственности госбанков вырос на 1,5%, или на 5,3 млрд грн.
За девять месяцев 2020 года ПриватБанк увеличил портфель ОВГЗ на 18,4% (до 165,94 млрд грн), Ощадбанк – на 9,3% (до 90,9 млрд грн). При этом в третьем квартале банки сократили портфель на 0,3% и 3,4% соответственно.
Укргазбанк в январе-сентябре вдвое увеличил портфель ОВГЗ – до 44,83 млрд грн (в том числе за июль-сентябрь – на 4,5%), а Укрэксимбанк – на 26,5%, до 52,49 млрд грн (+15,5% соответственно).
По данным НБУ, на 19 ноября объем ОВГЗ в портфелях всех украинских банков составил 457,9 млрд грн.
Инфографика: Минфин
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