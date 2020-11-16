Столичным предпринимателям планируют продлить льготы до конца карантина

Городские власти инициируют продление льгот и упрощение процедур для поддержки малого и среднего бизнеса, которые принимались Киевсоветом в марте 2020 года. Они будут вынесены на рассмотрение депутатов новоизбранного Киевсовета.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Харченко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«Сегодня мы собрались с представителями бизнеса для обсуждения проблемных вопросов, возникших в связи с карантином выходного дня. Хочу отметить, что город заинтересован в том, чтобы карантинных ограничений было как можно меньше. Городской бюджет так же как и представители бизнеса, несет убытки из-за ограничений деятельности предпринимателей и неуплаты налогов. Весной, в пределах своих полномочий, мы ввели комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Сейчас нашей главной задачей является продление действия этих льгот до завершения карантина. Мы честны с нашими предпринимателями, мы партнеры друг для друга. Совместными усилиями мы сможем достичь желаемого результата», – подчеркнул Харченко.
Вместе с тем, он добавил, что для уменьшения темпов распространения вируса необходимо, чтобы больные и контактные лица строго соблюдали карантин и режим самоизоляции.
Представители сообщества рестораторов отметили, что льготы, введенные городом в марте 2020 года, позволили им гораздо легче перенести первые карантинные ограничения.
Совместно с Департаментом промышленности и развития предпринимательства рестораторы и представители сферы развлечений города Киева обсудили основные проблемные вопросы. По результатам встречи сформированы четкие позиции, на основе которых профильный Департамент разработает план дальнейших действий. К разработке будет привлечен и представитель Украинской ресторанной ассоциации.
Напомним, Кабинет министров 11 ноября ввел карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье запрещается работа общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, ТРЦ, заведений культуры. В то же время будут работать продовольственные магазины, финансовые учреждения, учреждения почтовой связи, аптеки, медучреждения, ветеринарные аптеки и учреждения, АЗС, СТО.
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