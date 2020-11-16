Шмыгаль анонсировал шаги Украины в ТОП-30 Doing Business

Кроме антикризисной поддержки, которую правительство оказывает во время коронакризиса, в фокусе внимания остаются и стратегические шаги по улучшению бизнес-климата в Украине. Этому должен способствовать ряд реформ, которые уже запущены и будут продолжены в следующем году.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль 19 ноября на ежегодном собрании Европейской бизнес ассоциации, сообщает Правительственный портал.

«Чрезвычайно эффективно показала себя малая приватизация. Открытые аукционы без коррупционной составляющей, которые происходят сейчас, — выгодны и для государства, и для бизнеса», — отметил Денис Шмыгаль.

Также премьер-министр рассказал, что важной сферой, где активно происходят изменения, остается цифровизация государственных услуг, а уже с 2021 года Украина станет полностью paperless в вопросах взаимоотношений с государством.

«Среди наших ключевых ориентиров остается вхождение Украины в топ-30 рейтинга Doing Business. Поэтому мы работаем по конкретным сферам. Упрощение подключения к энергосетям. Удешевление кредитных ресурсов. Поддержка экспортного потенциала украинской продукции на международных рынках. Все это на повестке дня, и мы уже видим положительные сдвиги во всех этих сферах», — подчеркнул глава правительства.

В свою очередь представители Европейской бизнес ассоциации отметили важность продолжения эффективного диалога между правительством и бизнесом.

Справка Finance.ua:

Рейтинг Doing Business Всемирного банка характеризует легкость ведения бизнеса в стране.

Кабмин ожидает, что в 2021 году Украина в рейтинге Doing Business может подняться по меньшей мере на 10 позиций.

Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫