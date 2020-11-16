Зимних отключений электроэнергии не будет – Минэнерго

В Минэнерго заверили, что веерных отключений электроэнергии зимой в Украине не будет благодаря значительным запасам ресурсов.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
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В ведомстве пояснили, что “Украина входит в зиму с рекордными запасами топлива и имеющимися генерирующими мощностями”.
Также Минэнерго обратило внимание на то, что плановое производство АЭС и ТЭЦ было сокращено в апреле в связи с карантинными ограничениями.
Относительно “Энергоатома” Министерство заметило, что из-за невыполнения ремонтных сроков отдельные блоки “Энергоатома” до сих пор не введены в эксплуатацию. Однако на следующий год плановая мощность компании увеличилась на 2,9 миллиарда кВт/ч.
“В то же время 1,2 млрд кВт/ч остаются вакантными для АЭС, которые вынужденно компенсируются другими генерациями, чтобы не было тех же веерных отключений”, – отметили в ведомстве.
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