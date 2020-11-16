Межбанк: день оказался неблагоприятным для гривны

Несмотря на благоприятный период для гривны (пик бюджетных платежей у клиентов) – сегодняшний день прошел для нацвалюты очень негативно. За день доллар вырос сразу на 15 копеек – до 28,335/28,35 гривен, а евро почти на 14 копеек – до 33,53/33,54 гривен к концу сессии. Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – фактически весь излишек предложения доллара выкупали иностранцы, что практически не дало ни гривне укрепиться, ни Нацбанку пополнить резервы. По евро – фактически сработал простой пересчет котировок пар евро/доллар и доллар/гривна, а вот с долларом все было гораздо сложнее.
Иностранцы выходили на межбанк через СИТИбанк и явно “перестарались” с покупкой доллара, так как во второй половине дня нехватку предложения на пике роста котировок закрывал уже традиционно Укргазбанк. Этот госбанк с момента прихода Кирилла Шевченко на пост главы НБУ (он до этого был Председателем правления Укргаза) все чаще заметен на торгах в качестве “добровольного помощника” регулятора в моменты валютных пожаров. В выигрыше от происходящего остался Нафтогаз Украины, так как, по мнению участников рынка, именно его валюту в подобных ситуациях продает Укргазбанк. В период бюджетных расчетов с государством Нафтогазу “лишние” несколько миллионов гривен, полученных за счет роста курса – явно не помешают.
Сегодняшний рост курса психологически негативно повлияет на поведение участников рынка в ближайшее время, так как приближается период выплаты возмещений НДС экспортерам, что только усилит давление на гривну на валютном рынке. А от настроения основной массы клиентов во многом будет зависеть и дальнейшее общее развитие событий на межбанке.
Нацбанк на торги не выходил, предоставив зарабатывать на сложившейся ситуации Укргазбанку.
Ход торгов:
С самого начала сессии спрос превышал предложение и доллар с утренних 28,185/28,20 гривен к 11:00 вырос до 28,195/28,21 гривен, а к 12 часам – до 28,24/28,255.
Все яснее становилось понятным, что нерезиденты активно скупают валюту и что именно они формируют повышенный спрос на нее. Выходы СИТИбанка с покупкой доллара быстро подняли котировки до 28,245/28,26 гривен к обеду и до 28,29/28,305 к 15 часам. НБУ на торги не вышел, зато появился Укргазбанк, который активно продавал доллар в пределах 28,36 гривен. Выходы госбанка несколько сбили напор покупателей и к 16 часам котировки остановились на отметке 28,335/28,35 гривен. На этом же уровне торги и завершились, но общий настрой участников торгов к концу дня остался негативным для нацвалюты.
Главные события 19 ноября на межбанке:
1. Доллар вырос с 28,185/28,20 до 28,335/28,35 гривен к концу сессии.
2. Нацбанк не выходил на рынок, но зато активно распродавался Укргазбанк.
3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,2203 гривен, а официальный на 20 ноября установлен на отметке 28,2572 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,31 / 28,32
евро – 33,49 / 33,51
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1841 / 1,1843
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