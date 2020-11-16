Центробанк Турции поднял учетную ставку до 15%

Центробанк Турции повысил ключевую процентную ставку с 10,25% сразу на 475 базисных пунктов – до 15% годовых.

В ЦБ сообщили, что все финансовые операции регулятора будут производиться с учетом процентных ставок по семидневным операциям РЕПО.

Решение об ужесточении денежно-кредитной политики одобрено с целью устранения инфляционных рисков и возврата к показателям дефляции. Жесткая денежно-кредитная политика сохранится до снижения инфляции или стабильного замедления темпов роста потребительских цен.

В ЦБ Турции уверены в том, что обеспечение низкого уровня инфляции окажет положительное воздействие на макроэкономическую и финансовую стабильность в стране.

Также отмечается, что возобновление экономической активности в Турции продолжается, несмотря на неопределенность в краткосрочной перспективе ввиду частичных ограничений для сдерживания роста количества заболеваний COVID-19.

Курс турецкой лиры после решения ЦБ подскочил на 2% до 7,5 лиры/$ – максимума почти за два месяца. На прошлой неделе турецкая валюта подорожала на 12% после того, как президент Реджеп Эрдоган представил новый план восстановления экономики, основанный на ценовой стабильности. Он также отметил необходимость наращивания валютных резервов, которые сильно сократились из-за усилий ЦБ и госбанков по поддержке лиры.

Заседание руководства центробанка Турции 19 ноября стало десятым в этом году и первым после увольнения главы центробанка Мурата Уйсала и назначения нового руководителя – экс-министра финансов Наджи Агбала.

Турецкий центробанк до конца года проведет еще две встречи, на которых будет обсуждаться денежно-кредитная политика.

В октябре ключевая ставка не менялась после того, как в сентябре она была поднята сразу на 200 базисных пунктов (на 2%) впервые за два года до 10,25%.

Однако этот шаг не смог остановить давление на турецкую лиру, потому что базовая ставка оставалась отрицательной с поправкой на инфляцию, что делало удержание турецкой валюты непривлекательным как для иностранных инвесторов, так и для населения. Политика низкой учетной ставки привела к сокращению валютных резервов Турции.

В начале ноября Bloomberg опубликовало исследование, согласно которому турецкая лира признана худшей валютой 2020 года.