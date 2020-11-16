Государственные банки сократили прибыль

По итогам третьего квартала 2020 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 24,5 млрд грн, что на 19% или на 5,8 млрд грн меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
По данным Минфина, при этом за 9 месяцев года ПриватБанк получил 21,3 млрд грн или 56,6% от всей прибыли банков, а государственный Укрэксимбанк – убыток в 2,25 млрд грн.
По сравнению с началом текущего года объемы кредитов и задолженности клиентов сократились на 1,2% или 2,7 млрд грн.
В третьем квартале года снижение спроса на кредиты замедлилось и сокращение составило 0,6%, или 1,2 млрд грн.
При этом наблюдался рост объема средств клиентов. По сравнению с началом текущего года их объем вырос на 15,3% (93,1 млрд грн).
В том числе средства юридических лиц выросли – на 15,2% или на 38,1 млрд грн, средства физических лиц – на 15,4%, или на 52,2 млрд грн. Прирост вкладов произошел преимущественно за счет роста объема средств по требованию.
В январе-сентябре ПриватБанк получил 21,3 млрд грн прибыли, Ощадбанк – 4,74 млрд грн, Укргазбанк – 685 млн грн. В то же время Укрэксимбанк получил 2,25 млрд убытков.
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