В браузере Firefox появилась новая функция

Mozilla запустила новую функцию безопасности в Firefox 83, которая может гарантировать, что пользователь всегда устанавливает безопасное соединение с каждым посещаемым им сайтом. Когда режим HTTPS-Only включен, браузер автоматически подключается к HTTPS-версии страницы.
Режим «только HTTPS» предусматривает, что веб-сайты, которые предлагают только опасное соединение, больше не будут загружаться, а пользователи увидят соответствующее предупреждение. Firefox теперь будет просить у пользователей разрешение на загрузку таких веб-сайтов.
Если на странице будут определенные HTTP-элементы, такие как изображения, которые будут отказываться загружаться в новом режиме, пользователи смогут временно отключить эту функцию, щелкнув значок замка рядом с URL-адресом в адресной строке.
Чтобы впервые включить эту функцию, нужно перейти в «Политику конфиденциальности» в настройках и выбрать пункт «Включить режим HTTPS-Only во всех окнах».
В дополнение к новой функции безопасности Firefox 83 также получил поддержку функции сенсорного масштабирования. Новые сочетания клавиш для видео формата «картинка в картинке» позволяют делать перемотку на 15 секунд вперед и назад, а также регулировать громкость.
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