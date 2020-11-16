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Потребительские настроения украинцев упали - исследование

Потребительские настроения украинцев упали - исследование

В октябре Индекс потребительских настроений составил 62,4 п., что на 9,2 п. выше, чем в сентябре. Снизились все составляющие индикатора.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения сократился и составляет 54,9, что на 9,8 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в октябре сократился на 8,7 п. и составляет 67,4.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составляет 147,0, что на 3,5 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий изменился незначительно – на 0,5 п. до уровня 187,3.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев не изменились: индекс девальвационных ожиданий стабилен и составляет 160,6.

“В октябре 2020 года зафиксировано минимальное значение индекса потребительских настроений за период с января 2019 года. Минимума достигли индексы ожидаемого развития экономики в ближайший год и 5 лет. Эти индексы существенно выросли в апреле 2019 года после президентских выборов, теперь же вернулись на уровень 2017- 2018 годов”, – комментируют аналитики Info Sapiens.

В то же время другие составляющие индекса потребительских настроений также уменьшились в октябре, но не “пробили” минимум последних 2 лет. Минимальное значение индекса текущего личного материального положения было зафиксировано в июне 2020 года, а индекса целесообразности делать крупные покупки – в апреле 2020 года.


Таблица: Info Sapiens

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По материалам Finance.UA
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