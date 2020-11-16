Электронная прописка в Украине: когда ждать

Регистрация места жительства, или прописка – самая популярная государственная услуга в Украине (если не учитывать социальную помощь, например, субсидии).
Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в Facebook.
“У меня сложилось впечатление, что все 20 лет госорганы Украины думали, как сделать эту услугу еще более сложной и запутанной. Чего только стоит принятие в 2015 г. закона о создании реестров территориальных общин (каждой общиной самостоятельно) и предоставлении услуги регистрации места жительства на базе этих реестров. Вместо очевидного решения дать доступ всем местным органам власти в едином демографическом реестре для ведения данных по своей территории для развития единой качественной базы граждан”, – пишет он.
Как сейчас. Сегодня у нас более 7 тыс. реестров территориальных общин, совершенно не связанных между собой и с демографическим реестром; большинство ведется вообще на бумаге и значительно усложняет как работу сотрудников органов с формированием десятков бумажных отчетов в военкомат, ЦИК, ГМС, так и процесс предоставления услуги; абсолютное большинство не имеет уникальных идентификаторов, что делает эти данные бесполезными, и не дает возможности точно идентифицировать жителя; у многих украинцев – одновременно несколько прописок и проверить это невозможно.
Прописка требует подтверждения права собственности, а в соответствующем реестре имущественных прав содержится около 30% всей недвижимости украинцев. И если твоей недвижимости нет в реестре, то welcome to БТИ для поднятия архивов.
Министерство завершило работу над новыми постановлениями КМУ о порядке регистрации места жительства, которыми предусматривается ведение реестров территориальных общин только в электронной форме.
Сроки. До конца года мы планируем запустить электронную прописку тем гражданам, чье имущество есть в реестре. И в дальнейшем, введя электронное взаимодействие с БТИ и упростив регистрацию права собственности, – для всех украинцев.
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