Электронная прописка в Украине: когда ждать

Регистрация места жительства, или прописка – самая популярная государственная услуга в Украине (если не учитывать социальную помощь, например, субсидии).

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в Facebook.

“У меня сложилось впечатление, что все 20 лет госорганы Украины думали, как сделать эту услугу еще более сложной и запутанной. Чего только стоит принятие в 2015 г. закона о создании реестров территориальных общин (каждой общиной самостоятельно) и предоставлении услуги регистрации места жительства на базе этих реестров. Вместо очевидного решения дать доступ всем местным органам власти в едином демографическом реестре для ведения данных по своей территории для развития единой качественной базы граждан”, – пишет он.

Как сейчас. Сегодня у нас более 7 тыс. реестров территориальных общин, совершенно не связанных между собой и с демографическим реестром; большинство ведется вообще на бумаге и значительно усложняет как работу сотрудников органов с формированием десятков бумажных отчетов в военкомат, ЦИК, ГМС, так и процесс предоставления услуги; абсолютное большинство не имеет уникальных идентификаторов, что делает эти данные бесполезными, и не дает возможности точно идентифицировать жителя; у многих украинцев – одновременно несколько прописок и проверить это невозможно.

Прописка требует подтверждения права собственности, а в соответствующем реестре имущественных прав содержится около 30% всей недвижимости украинцев. И если твоей недвижимости нет в реестре, то welcome to БТИ для поднятия архивов.

Министерство завершило работу над новыми постановлениями КМУ о порядке регистрации места жительства, которыми предусматривается ведение реестров территориальных общин только в электронной форме.

Сроки. До конца года мы планируем запустить электронную прописку тем гражданам, чье имущество есть в реестре. И в дальнейшем, введя электронное взаимодействие с БТИ и упростив регистрацию права собственности, – для всех украинцев.

Справка Finance.ua:

Еще в мае 2020 года сообщалось, что в Украине работают над электронной пропиской, которая с появится в приложении «Дія». Как тогда отмечалось, е-прописка для взрослых от 14 лет будет предоставляться после:

заполнения заявления и данных на портале;

получения согласия собственника или совладельца жилья (если проживает не в своем);

уплаты административного сбора.

Е-прописка для детей до 14 лет: родители ребенка смогут заполнить заявление на портале и в тот же или на следующий день (кроме выходных) изменить регистрацию места жительства.

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