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MediaTek покупает часть бизнеса Intel за $85 миллионов

MediaTek покупает часть бизнеса Intel за $85 миллионов

Крупный производитель мобильных платформ MediaTek заявил о покупке подразделения Intel под названием Enpirion Power Solutions, специализирующегося на производстве контроллеров управления питанием для электронных устройств.

Ожидается, что сделка, которую оценили в $85 миллионов, будет завершена до конца года, и укрепит позиции чипмейкера на мобильном рынке, позволив ему расширить ассортимент фирменной продукции.

По данным отраслевых аналитиков, поглотив Intel Enpirion Power Solutions, тайваньская компания получит возможность оснащать свои мобильные платформы, ПЛИС, интегральные схемы и другую продукцию высокоэффективными решениями по части питания.

Руководство MediaTek, в свою очередь, убеждено в том, что приобретение столь весомого подразделения Intel поспособствует укреплению конкурентоспособности и эффективности всего бизнеса компании.

По данным инсайдеров, ещё одной причиной заинтересованности MediaTek в улучшении собственных контроллеров управления питанием стало поступление крупного заказа от Google на интеграцию линейки продуктов Intel Enpirion.

По материалам internetua.com
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