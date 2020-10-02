Что нужно знать о прохождении испытания на работе

От прохождения работником испытательного срока зависит дальнейшее развитие трудовых отношений. На работника в период испытания распространяются общие нормы трудового законодательства, в том числе и по оплате труда. В то же время прекращение трудовых отношений происходит в упрощенном порядке.
В Государственном центре занятости обратили внимание работников и работодателей на некоторые нюансы при прохождении испытательного срока.
Важно: условие об установлении испытания должно быть указано в трудовом договоре или приказе о приеме на работу, под которым работник расписывается, удостоверяя тем самым согласие с условием об испытании и его продолжительности.
Ограничение продолжительности испытания. Срок испытания при приеме на работу не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях шести месяцев. В срок испытания не засчитываются дни, когда работник фактически не работал, независимо от причин. После того, как работник отработал срок испытания, дальнейшее его увольнение допускается на общих основаниях, определенных трудовым законодательством.
Прохождение испытания госслужащими. Для госслужащих испытание устанавливается на срок от одного до шести месяцев. При назначении лица на должность государственной службы впервые испытание обязательно. В случае установления несоответствия государственного служащего занимаемой должности субъект назначения предупреждает государственного служащего об увольнении в письменной форме не позднее, чем за семь календарных дней.
Прекращение трудового договора в период испытания. Если работник не соответствует занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, работодатель имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.
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