0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Что нужно знать о прохождении испытания на работе

Что нужно знать о прохождении испытания на работе

От прохождения работником испытательного срока зависит дальнейшее развитие трудовых отношений. На работника в период испытания распространяются общие нормы трудового законодательства, в том числе и по оплате труда. В то же время прекращение трудовых отношений происходит в упрощенном порядке.

В Государственном центре занятости обратили внимание работников и работодателей на некоторые нюансы при прохождении испытательного срока.

Важно: условие об установлении испытания должно быть указано в трудовом договоре или приказе о приеме на работу, под которым работник расписывается, удостоверяя тем самым согласие с условием об испытании и его продолжительности.

Ограничение продолжительности испытания. Срок испытания при приеме на работу не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях шести месяцев. В срок испытания не засчитываются дни, когда работник фактически не работал, независимо от причин. После того, как работник отработал срок испытания, дальнейшее его увольнение допускается на общих основаниях, определенных трудовым законодательством.

Получить деньги до зарплаты 💸

Прохождение испытания госслужащими. Для госслужащих испытание устанавливается на срок от одного до шести месяцев. При назначении лица на должность государственной службы впервые испытание обязательно. В случае установления несоответствия государственного служащего занимаемой должности субъект назначения предупреждает государственного служащего об увольнении в письменной форме не позднее, чем за семь календарных дней.

Прекращение трудового договора в период испытания. Если работник не соответствует занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, работодатель имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.