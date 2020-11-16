Viber запустил мобильные платежи с помощью чат-ботов

Чат-боты позволяют выполнять несколько функций в одном приложении, экономя время и средства.
Об этом сообщила пресс-служба Viber в Украине.
По данным компании, в настоящее время в Viber действует более 5 тысяч чат-ботов. А сейчас пользователи Viber смогут покупать товары и услуги некоторых продавцов непосредственно в чат-боте.
Как этим пользоваться:
Сейчас Viber сотрудничает с двумя провайдерами платежных услуг – LiqPay от ПриватБанка и Portmone.
Где уже можно использовать чат боты Viber. Среди первых партнеров, которые начали пользоваться сервисом:
Больше информации об услуге и полный список проверенных ботов можно найти в официальном сообществе Платежные Viber боты.
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