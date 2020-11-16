Viber запустил мобильные платежи с помощью чат-ботов

Чат-боты позволяют выполнять несколько функций в одном приложении, экономя время и средства.

Об этом сообщила пресс-служба Viber в Украине.

По данным компании, в настоящее время в Viber действует более 5 тысяч чат-ботов. А сейчас пользователи Viber смогут покупать товары и услуги некоторых продавцов непосредственно в чат-боте.

Как этим пользоваться:

покупателю нужно добавить карту в электронный кошелек Google или Apple Pay. Если банк пользователя поддерживает данную функцию, то все, что необходимо сделать – привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку мобильного телефона. Сразу после этого функция оплаты станет доступной во всех ботах с голубой отметкой. К тому же с пользователя не списывают скрытых комиссий или дополнительных платежей;

компании-продавцы могут начать продавать собственные товары и услуги и обрабатывать входящие платежи, подключившись к поставщику платежных услуг, который поддерживает данную опцию, создать собственный чат-бот в Viber и разрешить проводить с его помощью оплаты.

Сейчас Viber сотрудничает с двумя провайдерами платежных услуг – LiqPay от ПриватБанка и Portmone.

Где уже можно использовать чат боты Viber. Среди первых партнеров, которые начали пользоваться сервисом:

чат-бот YASNO , с помощью которого можно оплачивать счета за электроэнергию;

, с помощью которого можно оплачивать счета за электроэнергию; чат-бот RailwayBot, в котором пользователи могут покупать билеты на поезда;

чат-бот Portmone, где можно пополнять мобильный счет;

чат-бот Synevo, где можно оплатить покупку медицинских тестов.

Больше информации об услуге и полный список проверенных ботов можно найти в официальном сообществе Платежные Viber боты.

Справка Finance.ua:

70% корзин в интернет-магазинах остается неоплачиваемыми.

29% форм для оплаты не позволяют пользователям переходить на другие страницы без потери информации в форме.