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Viber запустил мобильные платежи с помощью чат-ботов

Viber запустил мобильные платежи с помощью чат-ботов

Чат-боты позволяют выполнять несколько функций в одном приложении, экономя время и средства.

Об этом сообщила пресс-служба Viber в Украине.

По данным компании, в настоящее время в Viber действует более 5 тысяч чат-ботов. А сейчас пользователи Viber смогут покупать товары и услуги некоторых продавцов непосредственно в чат-боте.

Как этим пользоваться:

  • покупателю нужно добавить карту в электронный кошелек Google или Apple Pay. Если банк пользователя поддерживает данную функцию, то все, что необходимо сделать – привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку мобильного телефона. Сразу после этого функция оплаты станет доступной во всех ботах с голубой отметкой. К тому же с пользователя не списывают скрытых комиссий или дополнительных платежей;
  • компании-продавцы могут начать продавать собственные товары и услуги и обрабатывать входящие платежи, подключившись к поставщику платежных услуг, который поддерживает данную опцию, создать собственный чат-бот в Viber и разрешить проводить с его помощью оплаты.

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Сейчас Viber сотрудничает с двумя провайдерами платежных услуг – LiqPay от ПриватБанка и Portmone.

Где уже можно использовать чат боты Viber. Среди первых партнеров, которые начали пользоваться сервисом:

  • чат-бот YASNO, с помощью которого можно оплачивать счета за электроэнергию;
  • чат-бот RailwayBot, в котором пользователи могут покупать билеты на поезда;
  • чат-бот Portmone, где можно пополнять мобильный счет;
  • чат-бот Synevo, где можно оплатить покупку медицинских тестов.

Больше информации об услуге и полный список проверенных ботов можно найти в официальном сообществе Платежные Viber боты.

Справка Finance.ua:

  • 70% корзин в интернет-магазинах остается неоплачиваемыми.
  • 29% форм для оплаты не позволяют пользователям переходить на другие страницы без потери информации в форме.
  • 28% клиентов интернет-магазинов жалуются на то, что процесс оформления покупки в онлайне длительный.
По материалам Finance.UA
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