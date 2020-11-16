Возмещение морального ущерба: что нужно знать

Одной из общепринятых классификаций причиненного ущерба, которая также находит свое отражение и в законодательстве Украины, является его разделение на материальный и моральный. Человек имеет право на возмещение морального ущерба, причиненного вследствие нарушения его прав.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Моральный ущерб заключается:
Как определяется размер денежного возмещения морального ушерба:
Также допускается возмещение морального ущерба еще и путем совершения действий неимущественного характера, таких как опровержение недостоверной информации, публичное извинение и т.д.
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