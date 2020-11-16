0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Возмещение морального ущерба: что нужно знать

Возмещение морального ущерба: что нужно знать

Одной из общепринятых классификаций причиненного ущерба, которая также находит свое отражение и в законодательстве Украины, является его разделение на материальный и моральный. Человек имеет право на возмещение морального ущерба, причиненного вследствие нарушения его прав.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Моральный ущерб заключается:

  • в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или иным повреждением здоровья;
  • в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением по отношению к нему самому, членам его семьи или близким родственникам;
  • в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением или повреждением его имущества;
  • в унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического или юридического лица.

Как определяется размер денежного возмещения морального ушерба:

  • судом в зависимости от характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий, ухудшения способностей пострадавшего или лишения его возможности их реализации, степени вины лица, которое причинило моральный ущерб, если вина является основанием для возмещения, а также с учетом других обстоятельств, имеющих существенное значение. При определении размера возмещения учитываются требования разумности и справедливости;
  • моральный ущерб, причиненный увечьем или иным повреждением здоровья, может быть возмещен единовременно или путем проведения ежемесячных платежей;
  • моральный ущерб, причиненный смертью физического лица, возмещается его супругу (супруге), родителям (усыновителям), детям (усыновленным), а также лицам, которые проживали с ним одной семьей;

Также допускается возмещение морального ущерба еще и путем совершения действий неимущественного характера, таких как опровержение недостоверной информации, публичное извинение и т.д.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.