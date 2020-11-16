Возмещение морального ущерба: что нужно знать

Одной из общепринятых классификаций причиненного ущерба, которая также находит свое отражение и в законодательстве Украины, является его разделение на материальный и моральный. Человек имеет право на возмещение морального ущерба, причиненного вследствие нарушения его прав.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Моральный ущерб заключается:

в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или иным повреждением здоровья;

в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением по отношению к нему самому, членам его семьи или близким родственникам;

в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением или повреждением его имущества;

в унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического или юридического лица.

Как определяется размер денежного возмещения морального ушерба:

судом в зависимости от характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий, ухудшения способностей пострадавшего или лишения его возможности их реализации, степени вины лица, которое причинило моральный ущерб, если вина является основанием для возмещения, а также с учетом других обстоятельств, имеющих существенное значение. При определении размера возмещения учитываются требования разумности и справедливости;

моральный ущерб, причиненный увечьем или иным повреждением здоровья, может быть возмещен единовременно или путем проведения ежемесячных платежей;

моральный ущерб, причиненный смертью физического лица, возмещается его супругу (супруге), родителям (усыновителям), детям (усыновленным), а также лицам, которые проживали с ним одной семьей;

Также допускается возмещение морального ущерба еще и путем совершения действий неимущественного характера, таких как опровержение недостоверной информации, публичное извинение и т.д.

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