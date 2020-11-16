Мировой рынок люкс-товаров рекордно упадет в 2020 году

Мировой рынок товаров роскоши упадет впервые за десять лет. В 2009 году в период мощного финансового кризиса снижение составило всего 8% по сравнению с 2008 годом, в 2020 году падение будет почти втрое больше.
Об этом пишет Forbes.
Столь «беспрецедентное падение объема рынка произошло впервые за всю историю измерений», отмечает Bain & Co. В прошлом году рынок люкса увеличился на 7%, до 281 млрд евро. По прогнозу Bain & Co., к 2025 году он должен был достичь 330-370 млрд евро. Но в силу обстоятельств эти прогнозы не сбылись.
Основные причины – распространение в мире пандемии коронавируса, карантины, введенные в ключевых странах, и мировой экономический кризис. Единственным регионом в мире, где спрос на товары люкс не упал, стал Китай – основной их потребитель. Здесь рынок даже вырастет на значительные 45% к показателям 2019 года.
Наибольший удар был нанесен по Европе – региональное потребление упало на 36%, рынок США снизился на 27%.
Общий рынок роскоши, который охватывает как предметы, так и развлечения (круизы, изысканные вина, еда для гурманов), сократится тоже на 23% и будет оцениваться примерно в 1 трлн евро.
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