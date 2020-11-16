TSMC построит в США завод за $12 млрд

Власти американского города Феникс, штат Аризона, одобрили ряд финансовых стимулов и правительственную поддержку для завода по производству микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), запланированная стоимость которого составляет $12 млрд.
Как сообщает Bloomberg, это решение является шагом на пути внедрения высокотехнологичного производства в США и решения проблем национальной безопасности в цепочке поставок отрасли.
Город согласился выделить около $200 млн на строительство дорог, канализации и другой инфраструктуры.
Решение разместить завод в Аризоне было принято после того, как администрация Трампа предупредила об угрозе, связанной с тем, что большая часть мировой электроники производится за пределами США. TSMC, основной производитель микросхем для таких компаний, как Apple, заключила с администрацией соглашение о создании рабочих мест в Америке и изготовлении чувствительных компонентов внутри страны из соображений национальной безопасности.
Согласно прогнозам TSMC, в течение следующих лет благодаря проекту в Фениксе компания создаст около 1900 новых рабочих мест.
Тайваньская компания сообщила, что надеется со временем убедить своих поставщиков наладить производство в непосредственной близости от своего нового производственного предприятия. Производители микросхем Intel и Micron Technology уже имеют производственные мощности в западном штате и в течение многих лет помогли создать динамичную местную полупроводниковую промышленность.
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