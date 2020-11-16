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Межбанк: у бизнеса последний день уплаты налогов

Межбанк: у бизнеса последний день уплаты налогов

19 ноября у украинского бизнеса последний день уплаты налогов, и этим все сказано. Тянуть с перечислениями государству бюджетных платежей уже некуда и сегодня на валютный рынок выйдут все те клиенты, у кого пока еще не закрыты вопросы с бюджетом и кому не хватает гривны для подобных расчетов. Это обеспечит межбанку дополнительный приток валютного предложения и основным вопросом будет один – кто его выкупит: иностранцы и местные крупные импортеры или все же у Нацбанка появится первый шанс на этой неделе пополнить резервы.

Как и все дни этой недели – курсовой тренд сформируют действия и интересы крупных игроков. В случае ситуативного проседания котировок мы прогнозируем выход нерезидентов с покупкой излишка доллара небольшими суммами, чтобы не провоцировать спекулянтов на взвинчивание котировок. Тем не менее, при нашем малообъемном рынке – они все равно постараются это сделать, подстраиваясь под выходы на торги крупных покупателей.

Сработает и психологический фактор. Продолжение появления антирекордов по коронавирусу (более 13 тысяч заболевших за сутки) все больше подталкивает власти к полному локдауну, и бизнес это понимает. Поэтому – одни стараются закрыть по максимуму свои внешние обязательства, другие – будут продавать валюту только в тех пределах, которые необходимы для расчетов с бюджетом и финансирование текущей деятельности. Это тоже будет отражаться на настроениях участников рынка.

По нашим расчетам в четверг из-за последнего дня бюджетных платежей объем операций на торгах несколько увеличится и составит до $ 170-240 млн при заключении до 580-700 сделок.

Ничего не поменяется и в части движения курса к 28 гривнам. Этого не произойдет, так как потенциальные интервенции НБУ и покупки нерезидентов – поддержат курс доллара выше этого уровня даже при излишке предложения на рынке. Более того, стоит ожидать новых попыток спекулянтов и части продавцов по дополнительному “разогреву” доллара к цели около 28,40-28,50 на следующей неделе.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 19 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,10 – 28,30 гривен, евро – коридор 33,10 – 33,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,17 / 28,19
евро – 33,42 / 33,43

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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