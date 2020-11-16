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В Украине заговорили о запуске "печатного станка" - СМИ

В Украине заговорили о запуске "печатного станка" - СМИ

Бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что эмиссия валюты (выпуск наличной гривны) для Украины – очень опасное решение.

Об этом пишет Обозреватель.

“Это теоретический подход, который может иметь серьезные последствия. С точки зрения теории, например профессора экономики, можно сказать: другие страны делают, давайте и мы сделаем. Но в наших условиях это риск того, что власть увидит решение на все случаи жизни. Поэтому больше будет обещаний, которые не будут подкреплены возможностями экономики и бюджета”, – отметил Данилюк.

Он отметил, что как министр финансов многократно сталкивался с подобными предложениями, однако считает их безответственными.

“Всегда будет решение: давайте напечатаем. Пообещаем сейчас, а расплачиваться из-за инфляции будет другой. Это последствия эмиссии сейчас. Если мы бы жили в другой стране, была бы другая оценка”, – подчеркнул Данилюк.

В то же время бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что эмиссия сейчас допустима.

“Все равно придется поддерживать экономику позже. И еще больше людей переболеет. То есть я за радикальный карантин сейчас и за радикальную поддержку. Но краткосрочно, точечно”, – отметил Милованов.

Справка Finance.ua:

  • Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что НБУ не планирует прибегать к денежной эмиссии для финансирования расходов государственного бюджета.
  • Сейчас нет предпосылок для того, чтобы курс гривны вырос до 30 UAH/USD, сообщал министр финансов Украины Сергей Марченко.

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По материалам Обозреватель
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