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Сервис Bolt появился еще в одном городе Украины

Сервис Bolt появился еще в одном городе Украины

С сегодняшнего дня компания Bolt запускает сервис заказа поездок в Ивано-Франковске.

Поездка будет стоить от 18 грн.

Оплатить услугу можно как наличными, так и банковской картой. Новые пользователи могут заказать первую поездку со скидкой 40 грн по промокоду BOLTIF. К тому же будет действовать акция «Приведи друга – получи скидку на поездку».

В условиях пандемии COVID-19 компания Bolt предлагает своим пользователям категорию Isolated (авто этой категории снабжены прозрачной перегородкой между водителем и пассажирами). Согласно данным New York Post, во время пандемии поездки на авто могут быть более безопасными, чем на общественном транспорте. Именно поэтому компания Bolt рекомендует заказывать категорию Isolated. В Ивано-Франковске также будут активными категории Bolt и Comfort.

Справка Finance.ua:

  • Bolt – ведущая европейская платформа для заказа поездок, главная цель которой сделать передвижение по городу более доступным, удобным и надежным.
  • Услугами Bolt пользуются более 30 млн человек в 35 странах Европы и Африки. В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Полтаве, а также в Виннице и Львове.
По материалам Finance.UA
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