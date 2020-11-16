Сервис Bolt появился еще в одном городе Украины

С сегодняшнего дня компания Bolt запускает сервис заказа поездок в Ивано-Франковске.
Поездка будет стоить от 18 грн.
Оплатить услугу можно как наличными, так и банковской картой. Новые пользователи могут заказать первую поездку со скидкой 40 грн по промокоду BOLTIF. К тому же будет действовать акция «Приведи друга – получи скидку на поездку».
В условиях пандемии COVID-19 компания Bolt предлагает своим пользователям категорию Isolated (авто этой категории снабжены прозрачной перегородкой между водителем и пассажирами). Согласно данным New York Post, во время пандемии поездки на авто могут быть более безопасными, чем на общественном транспорте. Именно поэтому компания Bolt рекомендует заказывать категорию Isolated. В Ивано-Франковске также будут активными категории Bolt и Comfort.
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