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Межбанк: доллар вырос к концу сессии

Межбанк: доллар вырос к концу сессии

Несмотря на позитивное начало дня на валютном рынке – к концу сессии доллар формально вырос с утренних 28,13/28,145 до 28,175/28,19. И это при том, что еще к середине дня курс не превышал 28,125/28,14 гривен и особого ажиотажа практически весь день не наблюдалось. Периодически на торги выходили крупные покупатели, но даже они не могли активно “разогреть” курс своими операциями.

В реальности рост котировок во второй половине дня был во многом связан со спекулятивной раскачкой котировок небольшим числом банков и небольшими по суммам сделками. Цель – максимально завысить курс к концу дня, чтобы уже завтра постараться подороже продать валютную выручку своих клиентов перед уплатой ими налоговых платежей.

Именно о спекулятивной составляющей котировок вечера среды говорит тот факт, что при справочном курсе Нацбанка на 12:00 28,123 гривны за доллар – официальный курс на 19 ноября составил всего 28,13 гривен. То есть реальный курс основных сделок клиентов существенно не изменился за весь день.

Нацбанк не играл на поводу у спекулянтов и не выходил на рынок с продажей доллара, так как видимо быстро “раскусил” намерения некоторых игроков на межбанке по вздергиванию котировок к концу сессии.

Ход торгов:

В первый час сессии предложение превышало спрос и доллар с утренних 28,13/28,145 гривен к 11:00 подешевел до 28,11/28,125 гривен. Но затем на рынок стали периодически выходить крупные покупатели и доллар закрепился на отметке 28,125/28,14 к 12 часам и продержался в этих пределах до конца обеда. НБУ на рынок не выходил, так как необходимости в этом не было.

После 14 часов на постепенно пустеющем рынке появились несколько покупателей, которые своими сделками подняли котировки до 28,135/28,15 к 15 часам. Но на этом их спрос на валюту закончился и на межбанке остались в основном лишь спекулянты. На мелких суммах они взвинтили курс до 28,175/28,19 к концу сессии.

Главные события 18 ноября на межбанке:

1. Доллар вырос с 28,13/28,145 до 28,175/28,19 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,123 гривен, а официальный на 19 ноября установлен на отметке 28,13 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,13 / 28,15
евро – 33,38 / 33,39

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1867 / 1,1869

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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