В Украине придумали, как расширить покрытие 4G

В Украине освободят дополнительные полосы радиочастот в диапазонах 790-862 МГц и 694-790 МГц от радиоэлектронных средств телевидения. Такое освобождение полос позволит увеличить площадь покрытия 4G-связи, в том числе внедрить такую ​​связь в сельской местности и на трассах.

Такое решение принял Кабинет министров на заседании.

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Согласно плану, к июлю 2021 года в стране будут анализировать возможность освобождения радиочастот, определять ориентировочную стоимость и технические возможности этого процесса. После этого начнется непосредственно освобождение частот под 4G.

Напомним, в 2019 году правительство подписало меморандум, согласно которому к 2022 году 90% населенных пунктов в Украине должны быть обеспечены скоростным интернетом. Так, теперь интернет нового поколения появляется в небольших городах и селах. Также в Кабмине хотят до 2024 года покрыть мобильным интернетом 95% страны.