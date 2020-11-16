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Авиакомпании готовят самолеты для транспортировки вакцин

Авиакомпании готовят самолеты для транспортировки вакцин

Для перевозки вакцин от Covid-19 авиакомпании стали готовить самолеты.

Вакцины требуют сверхнизких температур до -70 °С, сообщает Reuters.

Дозы вакцин Pfizer и Moderna, первых эффективных вакцин от Covid-19, требуют глубокой заморозки. У Pfizer температура хранения -70 °С, Moderna указывает требования в -20 °С.

Опрос показал, что всего 15% индустрии заявили о готовности к транспортировке продукции при температурах близких к -70 °С. Уже более 60% могут выполнить требования Moderna Inc. Перевозки в основном осуществляются в контейнерах с сухим льдом, однако в большинстве нет контроля температур, что необходимо в случае с вакцинами.

Но у сухого льда также есть серьезный недостаток – его пар вытесняет воздух из кабины самолета, а поэтому материал имеет четкие ограничения в объемах перевозки. За раз большие самолеты могут транспортировать около 1 т сухого льда. Альтернатива – электрические холодильники или жидкий азот. Применение последнего позволяет достигать температур до -150 °С.

Pfizer также начал работу над форматом перевозки: создали боксы с контролем температуры и GPS-управлением. Компания отправила пилотные вакцины в 4 штата. Спрос на охладительные контейнеры уже “ударил” по акциям производителей, например Cryoport Inc или va-Q-tec, которые увеличились в цене более чем вдвое за последние несколько месяцев.

Европейская Air France-KLM также в ближайшее время будет проводить тестовые перевозки продукции при сверхнизких температурах, чтобы разработать цепочку поставки от начала до конца.

По материалам Газета по-Украински
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