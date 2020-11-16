Подольский мост выйдет на Русановские сады (карта)

Первая очередь запуска автомобильного движения по Подольскому мостовому переходу на левом берегу Днепра будет осуществлена на пересечении искусственной насыпи и двухполосной улицы Центральной Садовой на Русановских Садах.
Об этом говорится в ответе Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева на запрос СМИ, пишет budport.
В то же время работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов к путепроводу через железную дорогу продолжаются.
Таким образом, на первом этапе будут обустроены съезды и заезды на улицу Центральную Садовую, хотя такой вариант не предусматривался ранее и не озвучивался публично.
“Проектом предусмотрено устройство местных проездов вдоль трассы Подольского мостового перехода в пределах насыпи на участке от озера Русановское до ул. Центральной Садовой с обеспечением возможности съезда и заезда”, – говорится в ответе на запрос СМИ.
В июне жители садов блокировали движение строительной техники, поскольку, по их словам, “по результатам общественных слушаний было решено, что мост не будет иметь съезда на Русановские сады”.
Сам Кличко заявлял, что целью достройки Подольского мостового перехода является “решение транспортной проблемы жителей Троещины”.
О сроках реализации второй очереди мостового перехода, который соединит Русановские сады с улицами Бальзака и Навои, в КГГА не сообщают.
В Дирекции также добавили, что строительство Подольского мостового перехода ведется в соответствии с проектом, утвержденным распоряжением Киевской городской государственной администрации №697 от 16 августа 2016 года.
Также первой очередью строительства на правом берегу Днепра предусмотрен съезд на улицу Набережно-Рыбальскую, а заезд – на пересечении улиц Набережно-Крещатицкой и Верхнего Вала.
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