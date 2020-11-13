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Правительство одобрило проект о накопительной пенсии для некоторых категорий рабочих

Правительство одобрило проект о накопительной пенсии для некоторых категорий рабочих

Кабмин одобрил проект закона о накопительной профессиональной пенсионной системе. Такое распоряжение принято на заседании 18 ноября. Проект касается работников, занятых на вредных предприятиях.

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Что предполагается. Ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для отдельных категорий лиц:

  • в возрасте до 35 лет из числа занятых на вредных работах и некоторых других категорий лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение. Объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год.

До полного перехода на выплаты из накопительной системы источником финансирования пенсий будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ вместо механизма возмещения.

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Ежегодно работодателями не возмещается около 25% выплаченных льготных пенсий. Из более чем 10 000 предприятий, которые должны возмещать льготные пенсии, свыше 8 000 имеют задолженность по возмещению, из которых более 2 500 являются экономически неактивными (находятся в состоянии банкротства или не имеют активов для погашения задолженности).

Что это даст. Введение накопительной профессиональной пенсионной системы позволит формировать пенсионные сбережения, которыми человек сможет воспользоваться при выходе на пенсию до достижения общего пенсионного возраста, при соблюдении условия относительно требуемой продолжительности занятости на определенных работах и общего страхового стажа.

Справка Finance.ua:

Ранее Минсоцполитики представило вариант накопительных пенсий: предусматривает три профессиональные пенсионные программы:

  • программа № 1 – дает право на получение пенсионных выплат при достижении 50 лет;
  • программа № 2 – дает право на получение пенсионных выплат при достижении 55 лет;
  • программа № 3 – дает возможность добровольно вступить в участие в накопительной профессиональной пенсионной системе на условиях, определенных в коллективных договорах, соглашениях и на получение пенсионных выплат после достижения 55 лет.

Как накопить себе на пенсию 👛

По материалам Finance.UA
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