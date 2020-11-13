Правительство одобрило проект о накопительной пенсии для некоторых категорий рабочих

Кабмин одобрил проект закона о накопительной профессиональной пенсионной системе. Такое распоряжение принято на заседании 18 ноября. Проект касается работников, занятых на вредных предприятиях.
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Что предполагается. Ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для отдельных категорий лиц:
До полного перехода на выплаты из накопительной системы источником финансирования пенсий будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ вместо механизма возмещения.
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Ежегодно работодателями не возмещается около 25% выплаченных льготных пенсий. Из более чем 10 000 предприятий, которые должны возмещать льготные пенсии, свыше 8 000 имеют задолженность по возмещению, из которых более 2 500 являются экономически неактивными (находятся в состоянии банкротства или не имеют активов для погашения задолженности).
Что это даст. Введение накопительной профессиональной пенсионной системы позволит формировать пенсионные сбережения, которыми человек сможет воспользоваться при выходе на пенсию до достижения общего пенсионного возраста, при соблюдении условия относительно требуемой продолжительности занятости на определенных работах и общего страхового стажа.
Ранее Минсоцполитики представило вариант накопительных пенсий: предусматривает три профессиональные пенсионные программы:
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