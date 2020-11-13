Дети выработали антитела к Сovid-19, не заразившись - исследование

Дети в Австралии, чьи родители были заражены коронавирусом, выработали чрезвычайно эффективные антитела, даже не получив положительного результата теста на вирус.
В исследовании, опубликованном во вторник в медицинском журнале Nature Communications, ученые обсуждают семью из пяти человек, где оба родителя заразились Covid-19.
Примерно через неделю после того, как мать и отец побывали на свадьбе, у них появились симптомы Covid-19. Вся семья была протестирована на вирус, но дети получили отрицательный результат. “Это потрясающе. Они провели с нами полторы недели, пока мы были инфицированы вирусом COVID”, — сказала мать Лейла Савенко. У двух сыновей начали появляться легкие симптомы и вся семья снова прошла обследование.В очередной раз тесты детей оказались отрицательными. Необычные результаты испытаний побудили ученых попросить семью принять участие в исследовании. Образцы крови, слюны, стула, мочи брали у всех членов семьи каждые 2-3 дня в течение нескольких недель.
Несмотря на то, что тесты на вирус были отрицательными, иммунитет детей реагировал так сильно, что это противодействовало потенциальной инфекции или, как говорит мать, “вирус был уничтожен до того, как превратился в Covid”.
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