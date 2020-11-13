Infobip купит крупнейшего SMS-агрегатора США

Infobip, разработчик коммуникационных решений для бизнеса заключила соглашение с Amdocs Inc. о приобретении дочерней компании OpenMarket за 300 млн долларов США. Благодаря этой покупке ожидаемая выручка Infobip в этом году превзойдет 1 млрд долларов.

Сделка будет закрыта после получения разрешений регулирующих органов.

Облачная платформа Infobip используется клиентами в Украине и по всему миру для организации работы цифрового контакт-центра, создания чат-ботов и автоматизации рассылок на основе пользовательского поведения.

Объединение компаний обеспечит Infobip более быстрый рост и усиление позиций в сфере облачных коммуникаций. К существующим каналам коммуникации Infobip добавится Apple Business Chat, при этом платформа сможет обрабатывать 15 млрд сообщений ежемесячно в более чем 200 странах.

Соглашение о покупке было подписано всего через три месяца после закрытия A-раунда финансирования от частной инвестиционной компании One Equity Partners. Компания Infobip привлекла 200 млн долларов и получила статус единорога с оценкой более 1 миллиарда долларов. Напомним, у компании есть офис в Украине.

Справка Finance.ua:

Infobip — облачная коммуникационная платформа для бизнеса, капитализация компании свыше 1 000 000 000 долларов США , платформа Infobip подключена к 650 операторам связи в 200 странах.