Одесские таможенники обнаружили кокаин в бананах на $4 млн

Одесские таможенники снова обнаружили кокаин в бананах. Наркотики перемещались в контейнере, который прибыл в порт Южный из Эквадора на адрес одного из украинских предприятий.

Во время его сканирования сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия была обнаружена нетипичная плотность в части механической секции контейнера.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в секции находится 20 обернутых пленкой пакетов общим весом брутто 22,6 кг.

Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин. На наркотик также сработала служебная собака таможенников Пират.

На теневом рынке стоимость изъятого кокаина составляет $4 млн.

Справка Finance.ua: