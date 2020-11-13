Одесские таможенники обнаружили кокаин в бананах на $4 млн

Одесские таможенники снова обнаружили кокаин в бананах. Наркотики перемещались в контейнере, который прибыл в порт Южный из Эквадора на адрес одного из украинских предприятий.
Во время его сканирования сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия была обнаружена нетипичная плотность в части механической секции контейнера.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в секции находится 20 обернутых пленкой пакетов общим весом брутто 22,6 кг.
Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин. На наркотик также сработала служебная собака таможенников Пират.
На теневом рынке стоимость изъятого кокаина составляет $4 млн.
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