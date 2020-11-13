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Одесские таможенники обнаружили кокаин в бананах на $4 млн

Одесские таможенники обнаружили кокаин в бананах на $4 млн

Одесские таможенники снова обнаружили кокаин в бананах. Наркотики перемещались в контейнере, который прибыл в порт Южный из Эквадора на адрес одного из украинских предприятий.

Во время его сканирования сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия была обнаружена нетипичная плотность в части механической секции контейнера.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в секции находится 20 обернутых пленкой пакетов общим весом брутто 22,6 кг.

Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин. На наркотик также сработала служебная собака таможенников Пират.

На теневом рынке стоимость изъятого кокаина составляет $4 млн.

Справка Finance.ua:

  • За последние 3 месяца это уже пятый факт прекращения одесскими таможенниками незаконного перемещения наркотических средств. Благодаря этому на теневой наркотический рынок не поступило 750 кг каптагона и более 300 кг кокаина.
По материалам Finance.UA
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