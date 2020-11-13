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Государство теряет до пяти миллиардов гривен ежемесячно - Уманский о коррупции в фискальной системе

Государство теряет до пяти миллиардов гривен ежемесячно - Уманский о коррупции в фискальной системе

Сегодня государственный бюджет теряет от четырех до пяти миллиардов гривен ежемесячно через схему хищения средств в фискальной системе.

Об этом на брифинге заявил бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.

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“Когда я рассказал о махинациях в фискальной системе, налоговой таможне примерно на десять миллиардов ежемесячно, была надежда, что за полгода этот кейс удастся решить и обеспечить примерно 120 миллиардов гривен дополнительного усиления доходной части государственного бюджета. И за счет этого создать или возможности для финансирования, или, по меньшей мере, уменьшить дефицит в Государственном бюджете.

Вынужден констатировать, что эти полгода кончились, кейс провалился. Спрут как был, так и восстановился в полном объеме – 4-5 миллиардов ежемесячно только по этой схеме бюджет теряет”, – сказал экс-министр.

Уманский также отметил, что сегодня снова от экспортеров требуют взятки за возмещение НДС.

“Что сейчас происходит в налоговой? Возобновилась практика сдерживания возмещения НДС, снова есть признаки вымогательства от экспортеров “вознаграждения” за проведение этих возмещений. Подакцизная группа почти на 50% находится в тени. Кстати, эта группа уже много лет работает через фискализаторы и тотальное применение РРО. Справилась ли налоговая система с этой группой исключительно подакцизных товаров? Не справилась”, – констатировал экс-министр финансов.

По материалам Прямой
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