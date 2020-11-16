ТОП-5 производителей «зелёной» энергии в Украине (инфографика)

“Зеленая” энергетика в последние годы является очень важной составляющей мировой экономики. В нашей стране пять крупнейших в Украине инвесторов в прошлом году совокупно заработали 11,2 млрд грн, им принадлежит более 2500 МВт мощностей.
Больше всего мощностей принадлежат олигарху Ринату Ахметову – 1050. Олигарх владеет мощностями через энергохолдинг ДТЭК, которые в прошлом году помогли ему заработать 4,7 млрд грн.
На втором месте по объемам мощностей занимает фонд VR Capital Ричарда Дейтса. Суммарная мощность, которой он владеет – 535,7 МВт. Год назад он смог заработать на “зеленой” 864,7 млн грн.
На третьей позиции оказались шведские бизнесмены Карл Стурен и Йохан Боден. Им принадлежит шесть ветропарков, общая установленная мощность которых составляет 335 МВт. За прошлый год их электростанции сгенерировали электричества на 1,67 млрд грн.
На четвертом месте по объемам мощностей оказалась китайская строительная корпорация CNBM, которой принадлежит 301 МВт “зеленых” мощностей. Электростанция принесла своему собственнику Юнчжи Чену 2,9 млрд грн в 2019 году.
Пятерку замыкает Виктор Козаченко и его “Заммара Холдингс ЛТД”. Его мощности за прошлый год сгенерировали 289 МВт на 1,1 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минцифры разрабатывает систему QR-кодов для посещения общественных мест: как это будет работатьВчера, 15:02 - 1004 10
Сбежать от коронавируса: плюсы и минусы загородной жизни8 ч. назад - 1008 6
2000 км без подзарядки: немцы создали батарею для электрокаров на основе нанотехнологий18 ч. назад - 1049 5
Размер «второй» пенсии от Кабмина мало порадует украинцев13 ч. назад - 2908 4
"Укрзализныця" обновит 50 пассажирских вагонов за 450 миллионов гривенВчера, 20:24 - 332 4
Размер «второй» пенсии от Кабмина мало порадует украинцев13 ч. назад - 2908 4
Самые дорогие города мира: на 1 месте три (инфографика)10 ч. назад - 1608 1
Доллар перестал быть самой популярной валютой для международных платежей12 ч. назад - 1441 1
Как будем отдыхать на праздники в 2021 году: календарь выходных и переносов14 ч. назад - 1115
Суд: если на фотоснимке с TruCAM не зафиксировано лицо водителя, штраф вне закона10 ч. назад - 1079 2
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дорогеВчера, 12:10 - 243
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 447 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 683
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3462 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1074