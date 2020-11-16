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ТОП-5 производителей «зелёной» энергии в Украине (инфографика)

ТОП-5 производителей «зелёной» энергии в Украине (инфографика)

“Зеленая” энергетика в последние годы является очень важной составляющей мировой экономики. В нашей стране пять крупнейших в Украине инвесторов в прошлом году совокупно заработали 11,2 млрд грн, им принадлежит более 2500 МВт мощностей.

Больше всего мощностей принадлежат олигарху Ринату Ахметову – 1050. Олигарх владеет мощностями через энергохолдинг ДТЭК, которые в прошлом году помогли ему заработать 4,7 млрд грн.

На втором месте по объемам мощностей занимает фонд VR Capital Ричарда Дейтса. Суммарная мощность, которой он владеет – 535,7 МВт. Год назад он смог заработать на “зеленой” 864,7 млн грн.

На третьей позиции оказались шведские бизнесмены Карл Стурен и Йохан Боден. Им принадлежит шесть ветропарков, общая установленная мощность которых составляет 335 МВт. За прошлый год их электростанции сгенерировали электричества на 1,67 млрд грн.

На четвертом месте по объемам мощностей оказалась китайская строительная корпорация CNBM, которой принадлежит 301 МВт “зеленых” мощностей. Электростанция принесла своему собственнику Юнчжи Чену 2,9 млрд грн в 2019 году.

Пятерку замыкает Виктор Козаченко и его “Заммара Холдингс ЛТД”. Его мощности за прошлый год сгенерировали 289 МВт на 1,1 млрд грн.

Домашняя солнечная электростанция

По материалам Комментарии
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