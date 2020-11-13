В "Слуге народа" объяснили, почему не поддержали отмену карантина выходного дня

Фракция “Слуга народа” не поддержала отмену карантина выходного дня, так как это не гарантировало, что Кабинет министров после обращения депутатов принял бы такое решение, и это могло негативно повлиять на людей.
Об этом рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.
Отметим, что накануне рассмотрения постановления, которым предлагалось рекомендовать правительству отменить карантин выходного дня, лидеры всех фракций и депутатских групп выступали за отмену. Но во время голосования эту инициативу поддержали всего 149 нардепов (от “Слуги народа” всего 34).
Евгения Кравчук объяснила, что это постановление все равно не имело бы юридического смысла, поскольку не Рада отменяет карантин – это полномочия правительства.
“Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже в следующие выходные (якобы) не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами”, – сказала заместитель председателя фракции “СН”.
Кравчук добавила, что ее комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился в Кабмин, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию потерь.
Напомним, 17 ноября Верховная Рада Украины провалила рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381.
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