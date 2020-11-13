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Новости о вакцине от COVID-19 взвинтили стоимость криптовалют

Новости о вакцине от COVID-19 взвинтили стоимость криптовалют

Новости о разработках и тестировании различными фармкомпаниями вакцины от коронавируса отразились не только на стоимости нефти и доллара. Сегодня, 18 ноября, основные криптовалюты подскочили в цене, а курс биткоина пробил психологическую отметку в $18 тыс. Этот показатель был характерен лишь для конца 2017 года.

После резкого подъема стоимость основной криптовалюты опустилась почти до $17,6 тыс., после чего вновь начала стремительно расти. Инвесторы и иные участники рынка верят, что успех компаний по разработке препаратов от COVID-19 оживит пострадавшую от мировой пандемии глобальную экономику, сообщает финансовый скаут Forex Club Евгений Турчин.

“По данным криптовалютной торговой площадки StormGain, темпы подъема несколько замедлились и по основным инструментам уже не превышают 1-2%. В последние дни на рынке наблюдалось ралли, в результате которого биткоин смог пробить психологическую отметку $18 тыс., вернувшись к уровням конца 2017 года”, – отмечает аналитик.

Более детально. Криптовалюты за сутки подорожали таким образом (общая капитализация крипторынка достигла отметки $499,5 млрд):

Биткоин подскочил на 8,4% – до $18,025 тыс. с капитализацией $328,4 млрд;
Ethereum – на 5,7%, до $488,1 (капитализация – $54,9 млрд);
XRP – на 2,5%, до $0,2983 ($6 млрд);
Litecoin – на 2,9%, до $75,4 ($5,7 млрд).

По материалам УБР
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