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Межбанк: о "курсовой" погоде на сегодня

Межбанк: о "курсовой" погоде на сегодня

18 ноября на валютном рынке курсовую “погоду” будут формировать действия и интересы крупных игроков. Тянуть с уплатой налогов им уже особо некуда, а гривневых ресурсов у них не так уж много. Поэтому со среды Finance.ua ожидает активного роста операций и объемов на торгах именно за счет самых крупных клиентов украинских банков. Собственно процесс начался еще вчера и сегодня лишь усилится.

Излишек предложения традиционно будут выкупать нерезиденты. Иностранцы станут покупать валюту небольшими траншами, чтобы не спровоцировать продавцов и спекулянтов на увеличение котировок. У нерезидентов есть для этого ресурсы и единственный принципиальный для них вопрос – курс, по которому они смогут зафиксировать свои доходы от работы с гривневыми ОВГЗ.

В случае активного превышения предложения над спросом мы увидим на торгах и НБУ. Регулятору надо пополнять резервы. Тем более, что пока переговоры с МВФ о следующем транше опять затягиваются и скорее всего транша в этом году мы не получим.

Результаты вчерашнего аукциона Минфина Украины по продаже ОВГЗ на ресурсный и валютный рынок не повлияют, так как в гривне чиновники смогли разместить всего порядка на 374 млн, а на валютные бумаги (продали на $75,9 млн), по нашим сведениям, у покупателей уже есть ресурсы в долларе.

По расчетам Finance.ua, в среду объем операций на торгах составит до $ 160-180 млн при заключении до 480-630 сделок. Как и вчера, спрос со стороны регулятора и иностранцев на избыточный доллар не позволит гривне сильно укрепляться даже в момент излишка предложения на рынке.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 18 ноября будут в пределах: доллар – коридор 28,05 – 28,25 гривен, евро – коридор 33,15 – 33,65 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,00- 28,50 гривен. По евровалюте: в банках коридор по евро будет 32,90 – 33,70 гривен, а в обменках финкомпаний в пределах 33,20 – 33,45.

Финансисты продолжат активно зарабатывать на евро как за счет разниц наличного и безналичного курсов, так и за счет игры на паре евро/доллар на международных площадках.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,12 / 28,14
евро – 33,38 / 33,40

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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